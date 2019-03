Rieco, in distribuzione i nuovi calendari della raccolta differenziata

Dalla Rieco sud informano che sono in distribuzione i nuovi calendari per la raccolta differenziata.

I calendari, sia quelli per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, possono essere ritirati sia all’Ecosportello di piazza Largo delle Foibe e sia al punto di distribuzione Rieco Sud nel Centro Anziani di Difesa Grande.

L’Ecosportello è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 e il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 18. Il Centro Anziani a Difesa Grande (attivo dal 25 al 29 marzo) invece sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30.

Il calendario delle utenze domestiche (foto sopra) è relativo al periodo aprile/dicembre 2019, mentre quello per le utenze non domestiche (foto sotto) – perpetuo – segue due stagionalità, invernale ed estiva.

Si ricorda che gli stessi calendari possono essere comodamente consultati sull’app gratuita Junker.