Campobasso

Rende un inferno la vita della sua ex e minaccia con una pistola il nuovo compagno: arrestato

L’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere è il culmine di una complessa attività info-investigativa posta in essere dall’Ufficio stalking, maltrattamenti e minori della squadra mobile di Campobasso. Ieri sera il 43enne di Vinchiaturo è stato rinchiuso nella Casa di Reclusione di via Cavour