Randagismo e soccorso in caso di calamità, evento formativo per i volontari delle OdV

Corso di formazione per i volontari delle organizzazioni di volontariato sul Randagismo e il soccorso in caso di calamità. A.N.P.A.N.A. sezione provinciale di Termoli, in partenariato con SAE 112 Onlus, la Protezione Civile di Montecilfone, E.N.P.A. Campobasso, O.I.P.A. sezione di Termoli, Gisco Group Cooperativa Sociale e con il patrocinio del Comune di Termoli, ha organizzato nei giorni di sabato 23 e sabato 30 marzo l’evento formativo “Randagismo e soccorso in caso di calamità” che fornirà nozioni etologiche per l’approccio in sicurezza nel randagismo e nel soccorso in stato di calamità, oltre che nozioni in ambito amministrativo e penale.

Il progetto è stato finanziato dal Centro di Servizio per il Volontariato del Molise. Il corso si terrà nella sala Convegni della chiesa di Santa Maria degli Angeli a Termoli, e l’orario sarà dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.

Il corso di formazione è rivolto ai volontari delle organizzazioni di volontariato che operano in campo ambientale e nella protezione civile, alle guardie ecozoofile, ai volontari delle associazioni operanti nei canili e nei rifugi ed è aperto altresì alla partecipazione del personale della polizia locale. L’obiettivo che il corso si propone è l’incremento della sicurezza degli interventi dei volontari che spesso si trovano a gestire situazione di pericolo o di potenziale pericolo nel recupero degli animali in caso di operazioni di soccorso. Tale obiettivo si inserisce nella più generale riflessione che vede il volontariato come un modo per apprendere e formarsi e non solo come momento per potersi rendere utile agli altri e alla società. Molte infatti sono le competenze trasversali e le tecniche che si possono acquisire da parte delle Organizzazioni di volontariato e delle associazioni: il garantire la stessa sicurezza del volontario in termini pratici e di azione, che può essere raggiunta solo attraverso la formazione e la preparazione su specifiche problematiche del settore.

Per informazioni contattare Gisco Group segreteria organizzativa 3475867798 giscogroup.formazione@gmail.com