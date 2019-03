Provoca incidente e lo trovano ubriaco al volante. Carabinieri recuperano trattore rubato

Aveva un tasso di alcol nel sangue vicino a quota 3, ben oltre il massimo consentito di 0,5, il 60enne sottoposto all’alcol test dopo essere stato protagonista di un piccolo incidente a Termoli.

Si è trattato di uno degli interventi dei Carabinieri che si sono concentrati nei comuni di Termoli e San Giacomo degli Schiavoni, con vari posti di blocco, nello scorso fine settimana. I Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno fatto scattare la segnalazione all’Autorità Giudiziaria di Larino e il ritiro della patente di guida.

Sempre i militari della caserma di via Brasile hanno disposto il sequestro di un veicolo per mancanza della prevista assicurazione da circa dieci anni. I veicoli controllati sono stati in tutto 94 e tutti i conducenti sono risultati in regola con le norme sancite dal codice della strada.

Inoltre i Carabinieri della Stazione di Termoli, nel corso di un servizio svolto a San Giacomo degli Schiavoni, hanno individuato un trattore agricolo di modeste dimensioni che era stato segnalato da alcuni residenti. Le verifiche hanno fatto emergere che il mezzo era stato rubato e nel volgere di pochissimo tempo è statp individuato il proprietario che aveva sporto denuncia alcune settimane fa proprio ai Carabinieri di Via Brasile. Il valore del mezzo recuperato – già restituito al legittimo proprietario – è di circa 5mila euro.