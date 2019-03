C’erano la famiglia, gli amici (amministratori e quelli del paese, Campochiaro), i dipendenti della Provincia di Campobasso. La sala consiliare non era così piena da tempo, ma questa mattina – 28 marzo – non c’era più un posto disponibile e tanti sono rimasti in piedi.

Commozione e qualche lacrima hanno accompagnato la cerimonia di intitolazione della sala che ospita le riunioni dell’assise ad Antonio Carlone, il sindaco morto a gennaio del 2018 a 43 anni a causa un male incurabile. E’ scomparso troppo presto: era all’inizio del suo percorso politico che lo ha visto in prima linea nella battaglia contro la realizzazione delle centrali a biomasse nell’area del Matese.

Ma soprattutto era un uomo amato dalla sua famiglia che da Campochiaro ha raggiunto il capoluogo molisano per non perdersi la manifestazione: il padre di Antonio Carlone, il fratello, la moglie Simona Valente (che ha seguito le orme del marito alla guida del Comune e come consigliera provinciale). E’ stata una giornata speciale per le loro figlie, Paola e Giorgia, prima sedute felici tra gli scranni dell’assise. Poi non sono riuscite a trattenere le lacrime quando è stata scoperta la targa su cui era inciso il nome del padre.

L’iniziativa di intitolare la sala consiliare di Palazzo Magno ad Antonio Carlone porta la firma dell’attuale presidente Antonio Battista e di Marialaura Cancellario, quest’ultima per due anni all’opposizione assieme all’ex primo cittadino di Campochiaro. La proposta venne votata nel 2018, pochi mesi dopo la morte.

Nelle parole degli amministratori che lo hanno conosciuto affiorano i ricordi e i valori che il sindaco ha incarnato. “Una persona pulita, un vero amministratore”, le parole di Battista. “Ha portato avanti un impegno serio e di grande generosità, a contatto diretto con il territorio. Una persona che non si è mai tirata indietro neppure nei giorni della malattia”.

Invece per il presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone “era una persona leale, ha portato avanti tante battaglie in nome dei suoi valori”. Presente anche l’ex capo dell’ente di via Roma, Rosario De Matteis, forse il ‘padre politico’ di Carlone: “Era una persona grande umanità, interpretava la vera etica della politica, è stato un esempio per tutti e ha difeso la sua terra dalle biomasse. Non lo dimenticheremo mai”.

Alla cerimonia c’era anche il vescovo di Campobasso Giancarlo Bregantini che l’anno scorso ha celebrato i funerali di Carlone. Oggi ne ha evidenziato “la visione ottimistica con cui guardava le cose”. E poi: “Antonio è andato alle radici del male, è riuscito a guardare con profondità le cose, a guardare alle generazioni prossime. È stato punto di riferimento per il paese, per noi e per la famiglia. Nonostante il male che avanzava, ha saputo custodire pezzetto di speranza e di cielo”.

La commozione è culminata quando ha preso la parola Simona Valente, una donna forte e generosa. Dopo la morte del marito come una chioccia si è stretta ancora di più attorno alle sue bambine. Ha ringraziato gli esponenti delle istituzioni presenti e i promotori dell’iniziativa. Poi, con la voce rotta dal pianto, ha aggiunto: “Grazie a te Antonio che con il tuo operato politico, compiuto e tangibile, sei stato di esempio alto di dedizione verso i tuoi cittadini e verso le istituzioni tutte”.

Infine, anche l’ex consigliera Marialaura Cancellario – assente alla manifestazione per motivi personali – ha voluto inviare un messaggio in ricordo dell’amico-collega di tante battaglie: “L’intitolazione del Consiglio Provinciale ad Antonio Carlone mi riempie di gioia, un ricordo bellissimo e meritato ad un politico ed un uomo esemplare. Un esempio di vita, di coraggio e di grande rettitudine. Porterò con me sempre i suoi insegnamenti, è stato un onore aver collaborato con lui e un privilegio averlo incontrato nel mio percorso politico”.