Provano a intrufolarsi in due ville ma scattano gli allarmi, ladri in fuga a contrada Fucilieri

Due furti andati a vuoto nella serata di ieri 24 marzo attorno alle 21 in via Maestrale, strada di periferia a nord di Termoli, in contrada Fucilieri. Ignoti hanno tentato di intrufolarsi in due ville ma non hanno fatto i conti con gli allarmi che hanno iniziato a suonare mettendo in fuga i ladri.

I malviventi hanno provato ad introdursi dalle finestre posteriori delle abitazioni quando i sistemi di allarme sono scattati. I proprietari hanno fatto regolare denuncia alla Polizia nelle scorse ore e sono già stati presi i rilievi di rito. Nella zona praticamente tutte le ville del quartiere sono munite di allarmi o di cani da guardia.

“Noi cittadini della contrada in questione – si sfoga un residente – chiediamo maggiore attenzione e sicurezza anche della nostra zona, che spesso viene lasciata un po’ indietro si per quello che riguarda la sicurezza e sia per quello che riguarda la manutenzione pubblica”.