Problemi tecnici sulla rete Tim, disagi e disservizi anche in Molise

E’ stata una mattinata di disagi per gli utenti della Tim: come sta avvenendo in tutta Italia, anche in Molise sono arrivate diverse segnalazioni. Impossibile fare o ricevere telefonate a causa di alcuni problemi sulla rete mobile, ma anche a navigare con Internet da linea fissa. Chi se n’è accorto ha prontamente contattato il 119 per avere spiegazioni e per capire perchè sul proprio smartphone compariva il messaggio ‘errore di chiamata’ quando si cercava di telefonare.

Sarebbe un guasto sulla linea la causa del problema che ha mandato ‘in crisi’ tantissime persone. Il problema dovrebbe essere risolto nelle prossime ore, quasi sicuramente entro stasera la situazione dovrebbe tornare alla tranquillità.

I disservizi registrati oggi – 28 marzo – seguono di pochi giorni i problemi che hanno interessato invece le linee della Wind. Anche in quel caso i disagi per l’utenza furono parecchi.