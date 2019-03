Playoff di serie C, l’Airino sfiderà la Pallacanestro Fermignano

Sarà la Pallacanestro Fermignano la prima avversaria dell’Italiangas Airino Termoli nei playoff promozione della serie C Silver Marche/Abruzzo/Molise. Il quintetto allenato da Massimo Di Lembo ha concluso al quarto posto il proprio raggruppamento e affronterà quindi la quinta classificata del girone Marche/Umbria.

La sfida valida per i quarti di finale sarà al meglio delle tre partite. Prima gara a Termoli, verosimilmente domenica 7 aprile, poi trasferta nelle Marche, nel paese di poco più di 8mila anime di Fermignano, in provincia di Pesaro-Urbino e poi l’eventuale bella in Molise.

L’Airino è finita nel tabellone Playoff A e affronterà in una eventuale semifinale (sempre al meglio dei tre incontri) la vincente di Virtus Assisi-Chieti basket. Da ricordare che le squadre vincitrici del tabellone Playoff A e del tabellone Playoff B avranno diritto a un posto nella prossima serie C Gold.