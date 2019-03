Pallavolo, l’Italiangas Termoli in casa contro la Dannunziana Pescara

Nella 26°giornata di Serie C Femminile, l’Italiangas Termoli si prepara ad affrontare la Dz Ncr Biochemical Pescara. L’appuntamento è per oggi – domenica 24 marzo alle 17, al Palasabetta della città adriatica molisana.

Dopo l’ottima vittoria Teramo le ragazze di mister Mottola ospiteranno la Dannunziana Pescara.

Nel match d’andata le termolesi in vantaggio 2-0 soffrirono il rientro delle pescaresi che riuscirono a portarsi prima sul 2-2 per poi vincere la gara al quinto set. Oggi sicuramente sarà un’altra storia, la Dannunziana Pescara come l’Italiangas Termoli è in lotta per la permanenza in Serie C e la posta in palio è alta. “Servirà il supporto di tutti, vi aspettiamo come sempre – affermano – #riempiamoilpalazzetto è il nostro invito a tutti”.