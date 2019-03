Palazzo a rischio nel centro storico, M5S incalza il Comune: “Servono interventi urgenti”

“Non si può più perdere tempo”. Il Movimento 5 Stelle torna ad incalzare l’amministrazione comunale per la messa in sicurezza di un edificio a rischio nel centro storico. Questa volta si parla di una palazzina di via Marconi, circondata da una impalcatura. “Desta non poca preoccupazione ai tanti cittadini residenti in zona e particolarmente a quelli nelle immediate adiacenze”, racconta Simone Cretella, il consigliere comunale che ha presentato una nuova interpellanza all’attenzione dell’assessora all’Urbanistica Bibiana Chierchia durante l’assise del 26 marzo.

“Il settore si sta adoperando per la pianificazione dei provvedimenti amministrativi da porre in essere”, la risposta dell’esponente della giunta. Parole che hanno fatto infuriare Cretella che ha accusato il Comune di “immobilismo“. “Nessuno dei sopralluoghi annunciati è stato effettuato” nè sono stati avviati interventi per risolvere “l’evidente situazione di degrado e potenziale pericolo”.

Il consigliere di opposizione ha dunque ricordato quello che è successo con il crollo del capannone di via Gazzani, quando il sindaco firmò nel giro di pochi giorni l’ordinanza di demolizione. “L’amministrazione pubblica, anche in caso di edifici privati, ha tutti gli strumenti per intervenire d’autorità quando decoro e pubblica incolumità sono messi a repentaglio, anche intervenendo direttamente con propri mezzi e risorse, con successivo addebito al privato responsabile”, ha sottolineato Cretella.

Preoccupano anche le condizioni dell’immobile di via Marconi: “Le condizioni di fatiscenza, e quindi di pericolo, dell’immobile sono davvero evidenti, a partire dal portale principale privo di uno dei due pilastri portanti (sostituito alla buona con un tubo di ferro) per finire ad ogni altro elemento strutturale seriamente compromesso”.

Dunque, “speriamo che non debba arrivare anche in questo caso un crollo per sbloccare la situazione in tempi normali”.