Olimpiadi del patrimonio, Alfano campione regionale vola alla fase nazionale

L’Istituto Alfano di Termoli vince, per il secondo anno consecutivo, le selezioni regionali delle Olimpiadi del Patrimonio per l’anno 2019, divenendo campione regionale ed aggiudicandosi la possibilità di rappresentare il Molise nella fase nazionale che si svolgerà a Roma presso il Liceo Visconti il giorno 7 Maggio.

Si tratta di una gara a squadre, composte da tre studenti, costituita da una batteria di trenta domande strutturate o semistrutturate relative alle opere proposte ed agli eventi di riferimento. Nell’edizione odierna è stato aggiunto il tema ‘Castelli d’Italia’ per riaffermare l’attenzione al rapporto tra patrimonio e paesaggio.

Per il Liceo Scientifico hanno partecipato Laura Marinelli della 5A, Vincenza Miletti della 4B e Sonia Vileno della 5E, che hanno preceduto la squadra del Liceo ‘Romita’ di Campobasso e l’altra squadra dell’Alfano formata dagli alunni del Liceo Classico Gennaro Vaccaro 5A, Margherita Tanga 5A, Giulia Lizza 5A, classificatasi al terzo posto.

“Una bella affermazione anche quest’anno – ha commentato la Dirigente Concetta Rita Niro – Due squadre della nostra scuola, coordinate dai proff. Paolo Mancinelli e Annamaria Maiorino, nei primi tre posti della graduatoria regionale. Sono certa che le ragazze che rappresenteranno il Molise alle finali nazionali di Roma sapranno farsi valere anche in un contesto più ampio, in competizione con colleghi provenienti da tutte le migliori scuole d’Italia. Un’esperienza di confronto e un’occasione di crescita nell’ottica della valorizzazione delle eccellenze in atto nella nostra scuola”.