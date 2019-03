Il sabotaggio delle sale operatorie non è rimasto un episodio isolato. Ieri – 27 marzo – un nuovo episodio ha scosso la Cattolica di Campobasso, dove qualcuno ha appiccato il fuoco ad un rotolo di carta igienica in uno dei bagni della struttura di Largo Gemelli. A differenza di quanto avvenuto la notte tra domenica e lunedì 25 marzo, quando qualcuno si è introdotto in un’ala protetta dell’ospedale per manomettere gli impianti di ossigenazione e i frigoriferi contenenti costosi farmaci, questa volta i danni economici sono stati irrisori. Ma resta il tentativo di intimidazione che sta mettendo in subbuglio la Fondazione Giovanni Paolo II.

Il rogo appiccato all’interno dei servizi igienici non ha lasciato indifferente operatori e vertici aziendali, quest’ultimi già nel mirino dell’anonimo sabotatore che con un biglietto li avrebbe minacciati e fortemente criticati. E’ la stessa persona che ha dato fuoco ad un rotolo di carta igienica in una delle toilette? E’ quello che stanno cercando di capire la Digos di Campobasso. Il sospetto che abbia agito la stessa mano c’è e che dunque i due fatti siano collegati. Probabilmente qualche lavoratore arrabbiato che potrebbe aver deciso di ‘vendicarsi’ nei confronti della dirigenza.

I poliziotti, che hanno visionato le immagini della videosorveglianza dopo la manomissione dei macchinari nella sala operatoria e ascoltato alcuni dipendenti della Fondazione, avrebbero stretto il cerchio sui dipendenti “arrabbiati” e in particolare su due operatori sanitari.