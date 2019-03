Tra Regno Unito e il vicino Atlantico si estende un robusto campo di alta pressione che nel weekend ha portato anche bel tempo e temperature molto miti sul Mediterraneo e l’Italia. Il meteo ora cambia perché dal nord Atlantico una massa di aria polare inizierà il suo cammino verso sud. Sarà questo impulso a determinare il peggioramento sulla Penisola a partire dalla giornata odierna con ripercussioni fino alla giornata di mercoledì. Sarà un vero e proprio colpo di coda dell’inverno che porterà piogge, temporali, nevicate in montagna fino a quote medie e forti venti accompagnati da un sensibile calo delle temperature. Le previsioni meteo sono a cura di Meteo in Molise.

Lunedì – Nel pomeriggio l’impulso freddo varcherà le Alpi portando un peggioramento dapprima su Trentino, Veneto e Friuli poi in serata anche sull’Emilia-Romagna. Si verificheranno rovesci e locali temporali con nevicate in calo fino a 1000 m. Tra la sera e la notte piogge, rovesci e temporali raggiungeranno anche Toscana, Umbria e Marche, poi in parte anche Lazio e Abruzzo. Sul resto della Penisola il tempo sarà ancora buono o discreto. Temperature in sensibile calo dalla sera al Nord e in nottata al Centro. Venti in rotazione da NE fino a forti.

Martedì – Il tempo migliora al Nord salvo residue nubi sull’Emilia-Romagna. Temperature abbastanza rigide al primo mattino. Rapido miglioramento entro il mattino anche sulla Toscana mentre la perturbazione insisterà ancora sul resto del Centro raggiungendo anche il Sud peninsulare con piogge, temporali e neve in Appennino. La formazione di un minimo di bassa pressione sul Tirreno meridionale comporterà un peggioramento del tempo anche sulla Sicilia. Temperature in ulteriore calo. Venti forti con mari molto mossi o agitati.

Il meteo previsto lunedì, martedì e mercoledì sul Molise

Lunedì: al mattino bel tempo e cielo sereno. Dal tardo pomeriggio rapido aumento di nubi poco consistenti a partire da sud-ovest, area del Matese e venafrano in estensione a tutta la regione entro sera. Temperatura ancora molto miti di giorno, con valori diffusamente oltre i 20 gradi sulle pianure del Basso Molise. Venti in intensificazione da libeccio ma in rotazione da nord entro notte.

Martedì: instabile al mattino sul Molise specie centro-orientale con precipitazioni generalmente deboli ma nevose oltre gli 800-900 metri. Fiocchi di neve più consistenti in alto Molise. Nubi su venafrano ma asciutto. Nel pomeriggio rimane piuttosto vivace l’instabilità con molte nubi sul settore centro-orientale, associate a deboli precipitazioni. Accumuli in alto Molise e sul Molise centrale oltre i 900 metri. Temperature in sensibile diminuzione. Venti sostenuti da nord.

Mercoledì: nuvoloso su tutta la regione ma con precipitazioni assenti o non significative. Clima rigido e prettamente invernale. Venti moderati da nord. Mare mosso.