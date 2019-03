‘Memorie’: al Fulvio va in scena lo spettacolo dell’Omnicomprensivo dedicato alla Shoah

Si intitola ‘Memorie‘ ed affronta una delle pagine più buie della storia mondiale: la Shoah. L’analisi delle retrospettive è affidata agli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi che, dopo aver studiato ed affrontato l’argomento dell’olocausto, hanno preparato un evento che invita a fermarsi ed a lavorare su se stessi per evitare di commettere gli stessi errori del passato.

Per l’occasione ci saranno laboratori di lettura ed espressivi sul tema della Shoah. Pagine che invitano a riflettere, a fare i conti con un passato lontano solo storicamente, ma sfortunatamente ancora attuale: la paura del diverso, che fa scaturire l’odio e la convinzione di essere migliori da coloro che giudichiamo insoliti.

L’evento di condivisione e riflessione si divide in tre spettacoli, per permettere a tutti di partecipare in concomitanza con impegni scolastici o lavorativi, che andranno in onda il prossimo giovedì, 21 marzo, sul palco del Teatro Fulvio di Guglionesi: il primo alle 8.45 che porterà sul palco gli studenti della scuola media e del biennio del liceo, il secondo alle 11 con i ragazzi del triennio e l’ultimo alle 17.30.