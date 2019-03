Marcia per il clima e contro le grandi opere inutili a Roma, autobus dal Molise

Anche dal Molise si partirà per partecipare alla grande marcia per il clima e contro le grandi opere inutile che si terrà a Roma il 23 marzo.

“Contro il gasdotto Larino-Chieti, contro tutte le grandi opere inutili e dannose. In difesa del bosco di Corundoli a Montecilfone. Per il nostro territorio e per il clima. Per la salvaguardia dell’unica terra che abbiamo”, così comitati e associazioni locali che invitano alla partecipazione alla mobilitazione nazionale.

“Facciamo sentire a Roma anche la voce dei comitati e delle associazioni che qui lottano per un Molise fuori dai fossili, nel quale i cittadini siano chiamati a partecipare alle scelte per il territorio”.

Così nell’appello nazionale alla mobilitazione: “Il cambiamento climatico è uscito da libri e documentari ed è venuto a bussare direttamente alla porta di casa nostra. Nel nostro paese questa situazione globale si declina in modo drammatico. La mancanza di manutenzione delle infrastrutture, la corruzione e la cementificazione selvaggia seminano morti e feriti a ogni temporale, a ogni ondata di maltempo, a ogni terremoto.

Il cosiddetto “governo del cambiamento” si è rivelato essere in continuità con tutti i precedenti, non volendo cambiare ciò che c’è di più urgente: un modello economico predatorio, fatto per riempire le tasche di pochi e condannare il resto del mondo a una fine certa. Le decisioni degli ultimi mesi parlano chiaro”.

Per l’evento del 23 marzo a Roma è stato organizzato un autobus. Chi desidera partecipare può contattare entro le 9 di venerdì 22 marzo i seguenti riferimenti sul territorio:

Campobasso: Erik 3295890683; Casa del Popolo Campobasso

Trivelle Zero Molise: Francesco 3202355339;

Riccardo 3333378125: I Discoli del Sinarca – Guglionesi

Per aderire all’autobus è necessario confermare la propria adesione. Il costo del biglietto dipenderà dal numero di partecipanti. Per studenti, disoccupati e precari è prevista una quota ridotta.

L’autobus partirà da Termoli ore 9 nella piazza Donatori di sangue e a Campobasso ore 10 dal vecchio Romagnoli.