Lupi ingenui e deludenti, vince il Giulianova. Risorge l’Agnone, si inguaia l’Isernia

Può il Campobasso ambire ancora ai posti che contano della classifica del girone F? O i limiti della squadra sono tali da non riuscire a colmare il gap con le avversarie? È quello che si chiede la tifoseria dopo la brusca e inaspettata sconfitta a Giulianova: in riva all’Adriatico finisce 2-0.

In palio c’erano tre punti pesanti: servivano ai Lupi per avvicinarsi ai play off e confermare la buona prova vista 7 giorni fa contro la Vastese, ma occorrevano anche al Giulianova impegnata nella lotta per non retrocedere.

Danucci e soci scendono in campo per provare a fare la partita e riescono ad essere pericolosi in un paio di occasioni nell’area locale. Tuttavia al 37esimo, alla prima ingenuità degli ospiti, i locali passano in vantaggio: fallo di mano di Antonelli in area di rigore, l’arbitro concede il penalty che Tozzi Borsoi trasforma spiazzando dal dischetto Sposito. I giallorossi potrebbero sfruttare altre due occasioni prima della fine del primo tempo. Dopo l’intervallo il Campobasso rientra in campo più reattivo. Nei primi minuti della ripresa Cogliati (48′) e Alessandro (49′) sciupano il gol del pareggio. È a questo punto che mister Bagatti estromette dal campo uno spento Cogliati e inserisce Musetti per rendere più pesante l’attacco e provare a sfondare il muro difensivo locale. Tuttavia al 68′ il Giulianova chiude il match: pallonetto di Barlafante e palla che si insacca alle spalle di Sposito per il 2 a 0 dei locali.

Musetti è l’ultimo che si arrende: al 72′ prova ad accorciare le distanze, mentre in zona Cesarini coglie addirittura un palo.

Insomma i rossoblù falliscono un nuovo esame di maturità, confermano i limiti in difesa che finora ha incassato 42 gol e in generale il periodo sotto tono: in 6 partite la squadra allenata da Bagatti ha conquistato soltanto 4 punti e con la sconfitta di oggi scivola all’undicesimo posto in classifica. Domenica 31 marzo la sfida in casa col Cesena: sarà giornata rossoblù.

Delude anche l’Isernia che perde 3 a 2 a Castelfidardo. Biancocelesti apparsi troppo rinunciatari tanto che al termine dei 90 minuti di gioco si beccano i fischi dei tifosi che avevano seguito nelle Marche la formazione allenata da mister Silva. Il ko mette a rischio la permanenza in serie D della squadra pentra, agganciata al penultimo posto in classifica dall’Agnone. In questa 32esima giornata di campionato gli unici a gioire sono infatti i granata, che battono per 2 a 0 la savignanese e conquistano tre punti d’oro in chiave salvezza. Le carte nella zona rossa della classifica sono di nuovo rimescolate per un finale di stagione che si preannuncia al cardiopalma.

