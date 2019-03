Lupi-Cesena, l’ultima sfida 32 anni fa in serie B. In tribuna ci sarà anche Riccardo Cucchi

Campobasso e Cesena tornano a sfidarsi 32 anni dopo l’ultima partita: erano gli anni della serie B quando i due blasonati club si sono affrontati proseguendo poi due cammini calcistici molto diversi. Le due squadre si ritroveranno domenica 31 marzo allo stadio Romagnoli: si giocherà alle ore 15 e sarà giornata rossoblù.

Ci sarà uno spettatore d’eccezione a seguire la gara: il noto giornalista sportivo Riccardo Cucchi, una delle colonne di ‘Tutto il calcio minuto per minuto’, che ha annunciato con un videomessaggio (pubblicato sulla pagina Facebook del Campobasso calcio) la sua presenza. Parole che hanno riscaldato la piazza che si sta mobilitando per il match: battere la capolista non sarà importante per la classifica, ma piuttosto per il prestigio.

Intanto, dalla Romagna sono attesi 300 tifosi, ci si aspetta una risposta anche dai tifosi rossoblù.

I biglietti saranno acquistati in prevendita al bar Centrale (piazza Vittorio Emanuele II, 35), Antica Tabaccheria Tizzano (piazza G. Pepe, 41), Agenzia Intralot (via XXV Aprile, 25), Agenzia Intralot (via G. Carducci, 4), Agenzia Snai (via F. Pietrunto, 23), Agenzia GoldBet CB (via G. Garibaldi, 177), Bar Crigiu (via U. Petrella 20).

Questi i prezzi: 10 euro la curva, 20 euro Tribuna Laterale (Nord/Sud), 25 euro la Tribuna Centrale.

Non sono previsti biglietti ridotti. I bambini da 0 a 8 anni entrano gratis.