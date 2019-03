Lo show di cucina ‘Cooking quiz’ sbarca all’istituto Alberghiero di Termoli

Il Cooking Quiz all’Alberghiero di Termoli. Continua infatti senza sosta il tour di Cooking Quiz negli Istituti Alberghieri d’Italia. Oggi, mercoledì 20 marzo, lo staff sarà a Termoli all’Ipseoa “Federico II di Svevia” per coinvolgere gli studenti delle classi 4^ ad indirizzo cucina e ad indirizzo sala nell’accattivante concorso nazionale.

Cooking Quiz prevede una didattica interattiva e coinvolgente condotta dai prestigiosi docenti ALMA e una fase successiva di verifica, attraverso il quiz multi-risposta. Novità di questa edizione è l’introduzione di consigli su come effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi e dei prodotti utilizzati in cucina grazie alla collaborazione del Consorzio Corepla (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio Ricrea (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio).

È partito ufficialmente il 25 febbraio il game-show televisivo Cooking Quiz. Si potranno rivedere in TV tutti gli appuntamenti registrati negli Istituti Alberghieri dove gli studenti sono chiamati a rispondere ai quesiti appositamente preparati dai prestigiosi Chef e Docenti di ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina. Una serie di cinque round molto avvincenti vedrà impegnati gli allievi, con domande multi risposta che appassioneranno anche i telespettatori.

Non mancheranno le ricette, elemento indispensabile quando si parla di cucina in tv, grazie ai suggerimenti sulla cucina dispensati dagli Chef. Inoltre nel programma uno spazio è riservato al nutrizionista che guiderà i telespettatori verso una sana e corretta alimentazione.

Al timone, per il terzo anno consecutivo, il poliedrico presentatore Alvin Crescini, abile ad alternare momenti di grande concentrazione a siparietti molto divertenti insieme agli studenti, i veri protagonisti dello show.

Cooking Quiz è in onda sulle principali televisioni regionali con oltre mezzo milione di telespettatori giornalieri. In Molise si può seguire la trasmissione su Telemolise canale 12 il lunedì, il giovedì e la domenica alle ore 21.50.

Cooking Quiz è un progetto patrocinato da Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo ed è ideato da PLAN Edizioni e Peaktime in collaborazione con ALMA, La Scuola internazionale di Cucina Italiana.