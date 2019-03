Le ombre dell’ultimo sole, tributo a Fabrizio De André il 6 aprile a Larino

Cinque amici, cinque musicisti legati dalla comune passione per Fabrizio De Andrè: Aldo,Cristian, Igor, Massimo e Pietro si sono riuniti per dare vita a un concerto tributo al cantautore genovese a vent’anni dalla scomparsa. Sabato 6 aprile, nello splendido scenario del Teatro Risorgimento di Larino, De André tornerà a risuonare ne “Le Ombre dell’ultimo sole”, evento musicale patrocinato dal comune di Larino.

Un progetto musicale voluto fortemente dal maestro Massimo Terzano, direttore della scuola di musica “la si do mi” di Portocannone, e che ha trovato disponibilità nell’amministrazione comunale frentana che, grazie all’interessamento e alla volontà del vicesindaco e assessore alla cultura Maria Giovana Civitella e della Consigliera comunale Iolanda Giusti, prenderà corpo sabato 6 aprile a partire dalle 21.30. In questi giorni è partita la prevendita dei biglietti, 7 euro. Per ulteriori informazioni chiamare il 3404693265