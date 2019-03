La Termoli Pallavolo resiste un solo set alla Dannunziana Pescara e perde 3-1

Dopo tre vittorie consecutive l’Italiangas Termoli Pallavolo si è arresa alla Dannunziana Pescara nella gara disputata domenica 24 marzo al PalaSabetta e valida per la serie C interregionale femminile.

Le pescaresi si sono imposte per tre set a uno (26-24; 19-25; 20-25; 21-25) al termine di una partita molto combattuta che ha visto le termolesi strappare la prima frazione alle ospiti e cedere poi nelle successive tre.

Adesso mancano ancora cinque giornate per le termolesi per evitare la fase playout.

#SERIECFEMMINILE

Italiangas Termoli – Dz NCR Biochemical Pescara

1-3 (26-24; 19-25; 20-25; 21-25)