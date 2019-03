La differenziata vola: 20 incontri coi cittadini, ecosportello, numero verde e 5 punti distribuzione

A distanza di neanche quattro mesi dall’ingresso della Rieco Sud Scarl, avvenuto il 1 dicembre scorso, nel servizio di gestione rifiuti nella città di Termoli, inizia ad emergere un primo bilancio sul servizio che ha coinvolto l’Amministrazione Comunale ed i cittadini attraverso degli incontri appositi.

E se inizialmente le problematiche maggiori riguardavano il surplus del secco residuo, il primo bimestre registra un successo nel porta a porta che raggiunge la soglia del 65% di rifiuti differenziato, “frutto di una forte sinergia tra Rieco Sud e l’amministrazione e di una costante e capillare campagna di comunicazione, che ha previsto anche numerosi momenti di contatto diretto con i cittadini e con i principali stakeholder”, scrive l’azienda.

Proprio il costante contatto con i residenti, avviato dalla Rieco fin dal suo insediamento, ha permesso di organizzare 20 incontri, tra cui banchetti informativi, conferenze stampa, sensibilizzazione ai cittadini, tavoli tecnici con associazioni di categoria e Polizia Municipale. Un filo diretto che continua grazie alla nascita dell’Ecosportello presso la sede comunale, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 ed il martedì ed il giovedì anche dalle 15 alle 18.

Anche i social rappresentano un importante mezzo di comunicazione tra cittadini e ditta: grazie alla pagina facebook ed al sito differenziatermoli.it, i cittadini potranno richiedere informazioni ed usufruire dei servizi messi a disposizione, come fatto, finora, da più di 5mila utenti. Successo anche per l’app Junker, applicazione disponibile gratuitamente e scaricabile su qualsiasi cellulare, che fornisce indicazioni sulle modalità di conferimento ed invia una notifica ricordando di esporre i mastelli per il ritiro del giorno successivo. Ad oggi si contano più di 67mila ricerche effettuate tramite il motore interno dell’app.

Per chi, invece, preferisse il buon vecchio contatto telefonico, la Rieco Sud ha attivato il numero verde gratuito 800.688.712, disponibile per utenze domestiche e non. Proprio per queste ultime e per gli amministratori condominiali, esiste una casella mail dedicata. Le dotazioni necessarie per le nuove modalità di raccolta sono state ritirate presso 5 punti di distribuzione, uno per quartiere, dove si sono recate, ad oggi, circa 6mila utenze domestiche, mentre le consegne alle utenze non domestiche sono state svolte a domicilio.