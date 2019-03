Investiti in via Martiri della Resistenza, due adolescenti in ospedale

Non rischiano la vita ma hanno riportato contusioni e sospette fratture i due ragazzi investiti questa mattina 26 marzo mentre attraversavano la strada in via Martiri della Resistenza, a Termoli.

Il fatto è accaduto attorno alle 8 e ha visto coinvolti due adolescenti, 18 anni circa. Nel caos e nel traffico di una mattinata caratterizzata dalla pioggia e da un insolito freddo per i primi giorni di primavera, un’auto li ha urtati ferendoli in maniera non grave.

Sul posto è intervenuta una ambulanza del 118 per soccorrere i due feriti e i carabinieri per accertare eventuali responsabilità ed effettuare i rilievi. I due giovani sono stati trasportati in pronto soccorso, al San Timoteo, dove sono stati sottoposti ai primi accertamenti e a esami radiografici.