Inventa suola per non scivolare sulla neve e vince concorso in Cina, premiato studente termolese

Un giovane termolese si distingue in Cina. Leonardo Iantomasi, classe 2000, termolese, frequenta l’ultimo anno dell’ I.T.T. “Montani” – Istituto Tecnico Tecnologico – indirizzo Meccanica Meccatronica (5°MMA), di Fermo, dove si è trasferito all’età di 14 anni, nel Convitto della scuola. Il Montani è stato selezionato dal Miur a rappresentare l’Italia a Pechino, in occasione della 39° Beijing Youth Science Creation Competition’ che si è tenuta a Pechino dal 23 al 26 marzo alla quale hanno partecipato studenti di tutto il mondo per confrontarsi su oltre 1000 progetti innovativi in campo tecnico scientifico.

La scuola ha presentato un ambizioso progetto sul riciclaggio di rifiuti alimentari per produrre materiali compositi nuovi e sicuri dal titolo “Upcycling of food waste to produce new and safe composite materials (Synthesis, Characterization, and Volatile Profile of green Polylactic Acid/Food Waste Powder Composites)” realizzato dagli studenti dell’articolazione Chimica e Materiali con la collaborazione di studenti dell’articolazione Informatica guidati dai loro insegnanti.

Inoltre hanno partecipato anche al Mini Maker Fair for Students, sempre all’interno della 39th Beijing Youth Science Creation Competition, con il progetto SnowSole dell’alunno di Meccanica-Meccatronica. “Snow Sole” è il progetto realizzato proprio da Leonardo Iantomasi. Si tratta di una suola per scarpe che evita il rischio di scivolare sulla neve.

A Pechino gli studenti dello storico istituto fermano si sono aggiudicati il primo premio con il progetto della chimica ed il secondo posto con SnowSole per il “mini make faire” che vale a Leonardo il primo posto nei progetti individuali. A breve la cerimonia per festeggiare le medaglie conquistate in Cina.