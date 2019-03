Il vincitore di Italia’s Got Talent infuocherà il palco di Guglionesi il 12 agosto

Il pubblico di Italia’s Got Talent non ha avuto alcuna esitazione e ha deciso che il miglior talento del nostro Paese è lui, Antonio Sorgentone, cantante e pianista considerato tra i migliori nel suo genere in Italia, con un repertorio che propone un mix di 50’s R’n’R, boogie woogie, brani originali e classici swing italiani di grandi del passato come Renato Carosone o Fred Buscaglione.

Un artista che il Molise conosce perchè la scorsa estate ha letteralmente stregato Guglionesi, dove – il 5 agosto – è stato ospite per una serata clou che ha trascinato il pubblico nella piazzetta di Santa Chiara. La novità, ufficializzata nelle ultime ore, è che Sorgentone tornerà a conquistare il Molise – e non solo – da vincitore di uno dei più noti programmi televisivi nazionali.

Il 12 agosto 2019 infatti sarà nuovamente ospite di Guglionesi, dove l’Amministrazione comunale e il delegato alla Cultura Michele D’Anselmo hanno fortemente voluto la sua presenza, strappandogli una partecipazione non facile nè scontata viste le moltissime richieste che Antonio Sorgentone ha in agenda dopo aver stregato i giudici e il pubblico, fin dalla prima puntata, della nona edizione di “Italia’s Got Talent” dove Mara Maionchi, una delle più note produttrici discografiche italiane, lo ha spedito dritto in finale, andata in onda in diretta il 22 marzo su TV8 del digitale e su Sky, assegnandogli il Golden Buzzer. Il video della sua fantastica esibizione è diventata virale sui social, raggiungendo 80mila visualizzazioni in poche settimane.

Il pianista ha trascinato il pubblico in una danza sfrenata, a metà tra swing, jazz, boogie e rock’n’roll. Per l’ultima puntata ha scelto di omaggiare la Sardegna combinando il canto tipico di questa stupenda regione al suo sound irresistibile, che ha letteralmente infuocato il palcoscenico (e il pianoforte).