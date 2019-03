Il meteo è in miglioramento: la perturbazione a carattere freddo si allontana. Alta pressione in rinforzo già da venerdì e ritorno a condizioni stabili e soleggiate sull’Italia. Temperature in aumento su valori sempre più primaverili.

SITUAZIONE – L’alta pressione si allungherà di nuovo dall’Atlantico progressivamente verso l’Italia, favorendo una stabilizzazione del tempo anche sulle nostre estreme regioni meridionali già dalla giornata odierna, ancora coinvolte dalla perturbazione a carattere freddo con piogge anche abbondanti e neve sui rilievi. Il tempo risulterà stabile al Centro-Nord già alle soglie dell’imminente weekend. Le temperature torneranno gradualmente a salire almeno fino a domenica. Si aprirà così una parentesi primaverile per tutta l’Italia intera, anche se nel corso della settimana successiva è probabile una nuova discesa di aria fredda dal Nord Europa.

IL METEO VENERDÌ SULL’ITALIA – Ulteriore rinforzo della pressione e schiarite sempre più ampie che si estenderanno anche a Sicilia e Calabria Ionica, dopo gli ultimi episodi di maltempo del giovedì. Residui piovaschi fino al primo mattino si potranno verificare ancora tra bassa Calabria e nordest Sicilia, anche al pomeriggio ancora qualche fenomeno di instabilità sulle stesse zone ma generale miglioramento delle condizioni meteo. Sul resto d’Italia già bel tempo e temperature in aumento.

Il meteo del weekend sul Molise

PREVISIONI venerdì: al mattino bel tempo e cielo sereno. Durante il giorno passaggio di nuvolosità rada da est verso ovest. Bel tempo in serata. Temperature ancora fredde per il periodo. Valori che non supereranno i 10 gradi sul capoluogo, i 2 gradi in montagna, fino a 12 gradi sulla costa. Venti ancora tesi da est, mari agitati.

PREVISIONI sabato: La pressione aumenta ulteriormente determinando condizioni di tempo stabile e assolato su tutti i settori, eccezion fatta per qualche esile velatura di passaggio sul territorio regionale. Temperature in generale aumento, di 4-5 gradi rispetto alla giornata precedente. Venti moderati settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Mare ancora mosso.

PREVISIONI domenica: Al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi; durante le ore centrali ancora cielo sereno e sgombro da nubi. Qualche addensamento serale nel Venafrano. Temperature minime in aumento, con estremi di 8°C; massime stabili, con punte di 13-14 gradi. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Mare poco mosso.

