Pio D’Antini ed Amedeo Grieco, o più semplicemente Pio e Amedeo, hanno fatto una ‘capatina’ a Termoli nella giornata di ieri, martedì 19 marzo. Non è raro imbattersi nel duo comico, originario di Foggia, mentre gironzola allegramente nella cittadina adriatica come normali turisti.

La visita di ieri non è passata inosservata: dopo aver trascorso la mattinata in giro per il Corso, Pio e Amedeo si sono fermati a mangiare al ‘Ristorante senza nome’ in Corso Fratelli Brigida dove hanno soddisfatto le loro papille gustative con un lauto pranzo a base di pesce. “Hanno ordinato un antipasto misto, un primo composto da spaghetti con le vongole, frittura ed orate al cartoccio”, ha dichiarato Davide Di Santo, proprietario del locale a Primonumero.it (in foto).

Entrambi amanti della cucina e della bella Termoli, i comici sono stati colti in flagrante all’interno del ristorante dove la loro presenza è rimasta top secret fino ad oggi: “Mi hanno concesso una foto – ha continuato Davide – Ma mi hanno chiesto di non divulgarla fino ad oggi. Volevano trascorrere una giornata serena, senza telecamere”.

E come dar loro torto? Del resto sono abituati a ritrovarsi in mezzo alla movida, sempre sotto l’occhio attento della videocamera mentre girano il mondo con il programma Emigratis. Come dimenticare poi la loro partecipazione, lo scorso 6 febbraio, alla seconda serata del Festival di Sanremo? Impossibile, visto che lo share della serata ha avuto un’impennata improvvisa toccando quasi il 55% e registrando più di 12 milioni di telespettatori. Una pausa, ogni tanto, è meritata.