Il “cammina, Molise!”, progetto ideato e coordinato dall’associazione ‘La Terra’ di Duronia – presieduta da Giovanni Germano e che da 25 anni ormai porta persone da ogni parte d’Italia ed anche dall’estero a camminare in Molise – è sbarcato oltreoceano ed ha messo ben salde le radici in Argentina.

Camminare, suonare, ballare, cantare, conoscere in modo conviviale per rafforzare i legami tra le comunità dei molisani in Argentina ed i cittadini che vivono nei comuni molisani, con l’obiettivo di far nascere un flusso turistico mitigato di ritorno capace di dare nuova linfa alla rinascita delle terre interne molisane.

Salgono a quota cinque le edizioni di “cammina, Molise!” in Argentina. “La prima di Mar del Plata nel 2015, l’edizione della novità e della commozione, la seconda di Rosario nel 2016, l’edizione della conferma e della programmazione, la terza di Cordoba nel 2017, l’edizione della familiarizzazione e della molisanità che travalica ogni confine etnico o geografico, la quarta di La Plata, l’edizione del confronto costruttivo. La quinta, quella appena conclusa del 2019 a Buenos Aires, è stata l’edizione della conclamazione ufficiale del successo della manifestazione, ma anche delle varie problematiche legate al prosieguo e agli obiettivi”, commentano gli organizzatori.

Si è svolta a Buenos Aires, la Capitale, il 2 e 3 marzo, l’ultima edizione della manifestazione. Il 2 marzo, nel maestoso teatro Coliseo di Lomas de Zamora, accanto ad una gigantografia rappresentante i loghi del “cammina, Molise! in Argentina”, dell’associazione La Terra e della “colectividad molisana en Argentina”, Dante, Edilia e Carina, a nome del Coordinamento dell’organizzazione, hanno iniziato a dare il caloroso benvenuto alle numerosissime rappresentanze venute ad assistere all’evento che solennemente doveva sancire l’inaugurazione della V edizione della manifestazione. Stendardi e gonfaloni, gagliardamente impugnati da uomini e donne vestiti con i tradizionali costumi molisani, hanno rappresentato le Associazioni e i Gruppi folcloristici delle varie città argentine.

Una serata indimenticabile. “In una atmosfera surreale, tra asado, tango e folclore molisano, splendidamente ed orgogliosamente interpretato dal Gruppo Gioia d’Italia, ci sono stati momenti di confronto costruttivo tra le varie associazioni, italiane e argentine, espressione del volontariato, e le delegazioni della Regione Molise, del CIM, del Consolato e della municipalità di Buenos Aires, espressione delle istituzioni”.

Domenica 3 marzo si è svolta invece la camminata. I marciatori provenienti dall’Italia erano quest’anno ben 40, di cui 32 marciatori collaudati di “cammina, Molise!”. A rappresentare la Regione Molise c’era Quintino Pallante, sottosegretario della Giunta. Presente anche una delegazione del CIM, composta da Antonio D’Ambrosio e Rossella Gianfagna, e del Comune di Jelsi, con Daniele Martino e Maria Grazia Iacovelli. A questa quinta edizione ha voluto fortemente garantire la propria presenza Michele Petraroia, che nel 2015, all’epoca Assessore ai Molisani nel Mondo, contribuì alla nascita di questa manifestazione; Michele è venuto anche per rappresentare l’Ass. Padre Giuseppe Tedeschi, insieme a Chiara D’Amico di Jelsi. Da sottolineare anche la presenza di un altro veterano, Gianni Spina venuto da Cercemaggiore, e quella di Francesco Santoro, venuto da Campobasso a portare i costumi tradizionali dell’Ass. La Mantigliana indossati da ragazzi argentini in varie occasioni durante la manifestazione.

Il gruppo, colorato e rumoroso, ha sfilato lungo le vie della città accompagnato da musici all’inizio del corteo, e con l’immancabile megafono a cadenzare il significato della marcia. La camminata, dopo cinque chilometri, è arrivata allo storico Hotel de los Inmigrantes, punto d’arrivo di milioni di emigranti, venuti da tutti gli angoli del pianeta nel corso di 100 anni, tra i quali tantissimi italiani. L’edificio è attualmente sede del Museo e dell’ufficio centrale delle Migrazioni. Qui la manifestazione si è conclusa, dopo una visita accurata ed emozionante in tutti i reparti del museo.

L’organizzazione è basata su un lavoro esclusivamente volontario e sul forte attaccamento alle radici. Il tutto qualificato da consolidati risvolti culturali e solidali della comunità di origine molisana in Buenos Aires ed in tutte le altre maggiori città, come Rosario, Mar del Plata, Cordoba, La Plata. Gli organizzatori sono soddisfatti della partecipazione – la prima in 5 anni – della Regione Molise e di delegazioni ufficiali importanti che, con la loro presenza, hanno voluto sottolineare il risvolto culturale e sociale della manifestazione.

Questo il messaggio che il progetto vuole veicolare: il semplice gesto del cammino può generare un volano per lo sviluppo delle aree interne del Molise in sinergia con i molisani in terra argentina e con i molisani sparsi in tutto il mondo. Un patrimonio da non disperdere.