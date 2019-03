Carne e pesce mal congelati, scattano sequestri e maxi multe per diversi locali di Termoli. I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Campobasso hanno effettuato controlli a tappeto su sei attività commerciali in cui è prevista somministrazione di pasti e bevande. Si tratta di sei bar della città in cui è possibile consumare dei pasti.

Numerose le irregolarità riscontrate da Nas per quanto riguarda le norme igienico sanitarie e conservazione di alimenti. In particolare i miliari hanno trovato hamburger, wurstel, carne e pesce congelati in modo non conforme alla normativa di settore. Sono scattate perciò diverse multe per un importo di oltre diecimila euro. Non ci sono invece denunce penali perchè le irregolarità sono esclusivamente amministrative.

I controlli sono stati effettuati nell’ambito di controlli ad ampio raggio che hanno riguardato anche la prevenzione dei furti e il rispetto delle norme del codice della strada.