Nella mattinata odierna (20 marzo), il Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale, Generale di Corpo d’Armata Carlo Ricozzi, si è recato in visita di commiato al Comando Regionale Molise della Guardia di Finanza.

L’Alto Ufficiale, accolto dal Comandante Regionale, Generale di Brigata Antonio Marco Appella, ha incontrato i Comandanti Provinciali e del Reparto Operativo Aeronavale, un’aliquota del personale in servizio e in congedo nonché i delegati dell’Organo di Base della Rappresentanza Militare.

Il Generale Ricozzi, che lascerà a breve il Comando Interregionale dell’Italia Meridionale per assumere il prestigioso incarico di Ispettore per gli Istituti d’Istruzione del Corpo, ha inteso esprimere a tutti i Finanzieri molisani il proprio ringraziamento per l’impegno quotidianamente profuso e per i risultati conseguiti nei vari settori d’intervento della Guardia di Finanza, con l’auspicio di ogni soddisfazione professionale e personale.

In occasione della visita in Molise, il Generale Ricozzi ha salutato il Prefetto di Campobasso, il Presidente della Corte d’Appello, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello ed il Procuratore Capo presso il Tribunale di Campobasso, i quali hanno espresso sentimenti di vivo apprezzamento per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata dalle Fiamme Gialle molisane nella quotidiana attività a tutela della legalità ed a favore della collettività.