Furti e spaccio di droga, giovane campobassano in manette

Sulle sue spalle pesava un ordine carcerazione emesso dalla Procura generale del Tribunale di Campobasso. Lui, giovane del capoluogo, aveva fatto incetta di condanne per numerosi reati commessi tra il 2002 e il 2009, quali spaccio di sostanze stupefacenti e furti.

Così, nella giornata di ieri (mercoledì 27 marzo), i carabinieri della Compagnia di Campobasso hanno dato esecuzione al provvedimento in questione, traendo in arresto l’uomo, che adesso dovrà h scontare cinque anni e otto mesi di reclusione per le “bravate” portate a termine.

LA