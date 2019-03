Fuori strada con l’auto, distrugge il guardrail e finisce in ospedale: denunciato

E’ un 47enne di origine marocchina l‘uomo denunciato dai Carabinieri di Riccia dopo un incidente stradale. L’automobilista stava percorrendo a bordo del proprio veicolo la provinciale 212, quando ne ha perso il controllo. Quindi è finito fuori strada e si è schiantato contro il guardrail che delimitava la carreggiata. E’ stato miracolato, insomma.

L’uomo, soccorso da una ambulanza del 118, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Era in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita: per questo, dopo le prime cure i medici lo hanno giudicato guaribile in 70 giorni. Ma la vicenda non si è conclusa qui. Dopo l’impatto contro il guardrail, il 47enne è stato infatti denunciato “per aver procurato delle lesioni gravi e non aver tenuto un comportamento consono alla guida”, come riferiscono dall’Arma in una nota stampa. Insomma, l’uomo pagherà a caro prezzo la sua distrazione.

Prefettura e forze dell’ordine hanno inasprito le misure nei confronti degli automobilisti indisciplinati alla luce dei due incidenti mortali avvenuti in meno di 24 ore sulla Bifernina e sulla statale 17. Sette persone sono morte: una ‘strage’.

“Rimane alta l’attenzione – informano dall’Arma – che i Carabinieri pongono per prevenire comportamenti illeciti da parte degli utenti della strada anche alla luce dei recenti incidenti stradali gravi accaduti”.