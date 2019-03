Fuori strada con la moto, termolese trasferito in elisoccorso a Pescara

Un centauro di origine termolese è stato trasferito in ospedale a Pescara con l’elisoccorso dopo un incidente in sella alla sua moto intorno alle 17 a Vasto. Il ragazzo, insieme ad un gruppo di amici in sella alle loro moto, ha sbandato ed è finito oltre il guardrail della Statale 16, nel territorio di Vasto, nella zona di San Nicola.

Secondo le prime informazioni, l’incidente non ha coinvolto altri veicoli e sul posto è subito intervenuta l’ambulanza, ma per le ferite riportare dal ragazzo è stato deciso l’intervento dell’elicottero che lo ha trasferito immediatamente al nosocomio del capoluogo adriatico abruzzese. Dalle prime informazioni, pare che il ragazzo non abbia mai perso conoscenze e non sia in pericolo di vita.

Sul posto, dopo il sinistro, anche i Carabinieri e la Polizia che hanno chiuso la strada in entrambe le direzioni per permettere l’intervento dei soccorsi e per i rilievi, oltre che per recupare la moto. Si sono create così code e disagi.