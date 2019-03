Freccette: Antonino Mancini si aggiudica l’Avis Darts Cup, secondo Mascilongo e terzo Valeriani

Antonino Mancini sale sul podio dell’Avis Darts Cup 2019 e si aggiudica il primo posto nel torneo di freccette della Piccola Montecarlo. Oltre ad aver vinto il premio Avis, ha ricevuto in dono un bracciale offerto da L’Orafo Carotenuto.

La gara, disputatasi ieri pomeriggio, domenica 24 marzo in Corso Nazionale, ha incoronato Mancini ed ha presentato al pubblico la nuova squadra che parteciperà al nuovo campionato provinciale di serie B. Durante l’incontro è stata anche presentata la nuova maglia, Sun Hotel, che celebra l’entrata nel nuovo campionato ed è interamente dedicata a Massimiliano Valeriani, in arte Bender, storico giocatore della Piccola Montecarlo.

Al secondo posto si è piazzato Antonio Mascilongo, mentre la medaglia di bronzo è stata assegnata a Massimiliano Valeriani. Un torneo ricco di suspense e colpi di scena che ha rinsaldato i rapporti tra la Piccola Montecarlo e l’Avis termolese, da sempre grande sostenitrice della squadra di freccette.

La gara è stata possibile grazie ai numerosi sponsor che, per l’occasione, hanno partecipato all’iniziativa: Giuseppe Famiglietti per la partecipazione, l’Avis sezione di Termoli per il continuo sostegno ed i sostenitori Piccolo Bar, La Stamperia, L’Orafo Carotenuto, Glutin Stop, Capa Tosta e l’Avis giovani.