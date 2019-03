Fatture dell’acqua in ritardo e la beffa dei bollettini ‘multipli’: disagi e proteste

Ogni anno è sempre la stessa storia: le bollette dell’acqua arrivano nelle case dei campobassani poco prima della scadenza provocando comprensibili disagi e malumori. E’ successo anche questa volta con l’invio delle lettera da parte della società Ica/Creset (che si occupa della riscossione del tributo per conto di palazzo San Giorgio). E così molti cittadini questa mattina si sono messi in coda negli uffici postali per versare il dovuto. La prima rata infatti scade fra due giorni, ossia il 31 marzo, che fra l’altro è domenica. La seconda invece il 30 aprile.

Non sono stati solo i ritardi a far infuriare alcuni cittadini. Quest’anno si sono verificate anche situazioni paradossali perchè il nuovo sistema prevede l’invio di una bolletta per ogni contatore posseduto. E per ogni bollettino il consumatore ha dovuto pagare 1 euro e 50 centesimi in più. Segnalazioni su tale problematica e lamentele sono giunte alla nostra redazione: “Io ho ricevuto tre bollettini per i tre contatori che ho tra casa, garage e cantina, invece di uno solo. Alla fine ho dovuto pagare 4,50 in più“, spiega arrabbiato un lettore di Primonumero.

In altri casi gli importi da pagare sono stati inferiori ai 10 euro. Un’altra beffa, perchè anche in questo caso il cittadino è stato costretto a versare sempre 1,50 euro per il bollettino. Tra l’altro, sottolinea un contribuente, “gli enti non potrebbero chiedere somme sotto i 12 euro”.

E allora perchè non pagare con il sistema on line introdotto quest’anno dall’amministrazione comunale? Perchè con il PagoPa alla fine si finisce di pagare 2,50 in più.