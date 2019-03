Esposizione mastelli differenziata, al Borgo solo dalle 7 alle 9 del mattino

Mastelli da esporre la sera prima del giorno di raccolta dalle ore 21 alle ore 3 in tutta Termoli tranne che nel Borgo Antico. La Rieco ricorda infatti che nel Paese vecchio, per favorire il passeggio e non disincentivare i turisti a visitare il Borgo, l’esposizione dei mastelli va fatta dalle 7 alle 9 del giorno di raccolta.

Intanto all’Ecosportello di Largo delle Foibe, a lato del municipio guardando verso la chiesa di Sant’Antonio, che è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 18 sono disponibili i nuovi calendari di raccolta, validi dal 1 aprile al 31 dicembre 2019, relativi alle utenze domestiche e a quelle non domestiche (attività commerciali, studi, uffici).

Gli stessi calendari possono essere comodamente consultati sull’app gratuita Junker.