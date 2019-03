Disguidi con la raccolta differenziata, gli operatori saltano via Alpigiano

Alle ore 20 di oggi 27 marzo, giorno dedicato alla raccolta porta a porta della plastica, la situazione in via Alpigiano a Guglionesi è ancora questa, documentata dalla fotografia.

Gli operatori e relativo camioncino della raccolta differenziata non sono passati, con sommo disappunto dei residenti della zona, alle prese con una domand: ma domani, giovedì, giorno in cui si butta l’umido da calendario, la plastica arretrata sarà ritirata o no? Nessuno lo sa e comunicazioni in tal senso da parte della Giuliani environment, che da poco più di un mese gestisce il servizio, non ne sono arrivate.

Facile intuire il disagio, anche per l’ingombro che il carico settimanale di plastica costituisce, che probabilmente i residenti della strada e zone limitrofe lasciati a secco dovranno conferire nell’ Ecocentro comunale, caricando i sacchi in auto e trasportandoli di persona fino al punto di smaltimento.