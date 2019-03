D’Egidio (Forza Italia) contrario a reclutare medici in pensione: “Valorizziamo i giovani”

La decisione presa dal commissario ad acta alla sanità Angelo Giustini circa concorsi riservati anche a medici in pensione che possono rientrare negli ospedali molisani con contratti di collaborazione per far fronte all’esodo di camici bianchi, non convince il consigliere regionale di Forza Italia Armandino D’Egidio, che interviene con una nota sostenendo che i giovani “non sono stati adeguatamente valorizzati” e che responsabilità politiche pregresse “hanno reso il nostro territorio dei meno attrattivi d’Italia”.

Questa è la ragione – dice ancora – per cui i concorsi vanno deserti. “Negli ultimi anni – sostiene il consigliere – non sono state valorizzate nè tutelate dal mondo politico le risorse umane prima ancora che economiche, e questo per una mancata programmazione sanitaria”.

Più che richiamare i medici in pensione, suggerisce D’Egidio, “e pensare a soluzioni tampone che non farebbero altro che aggravare la condizione attuale, bisognerebbe studiare un piano per risolvere la questione e attuare soprattutto le procedure per rendere attive le nostre strutture”.

Una prospettiva che tuttavia non risolverebbe a stretto giro di posta, così come urgente per i nosocomi di Campobasso, Termoli e Isernia, il problema della carenza di medici soprattutto nei reparti di ostetricia, pediatria pronto soccorso e medicina d’urgenza, che soffrono più di altri la mancanza di professionisti in grado di garantire un servizio efficiente e una turnazione meno massacrante, con ritmi di lavoro quasi disumani.

D’Egidio comunque si augura che “vengano individuati quanto prima processi per permettere ai giovani medici di poter lavorare. Sappiamo – dice ancora il consigliere di centrodestra – che tra i tanti problemi c’è anche quello relativo non alla mancanza di medici ma di specialisti, e sulla questione è intervenuto di recente anche il Consiglio regionale presentando una mozione che ha impegnato il presidente Toma a individuare risorse specifiche per attivare contratti di formazione aggiuntivi per le professioni sanitarie da finanziare proprio con fondi regionali. È altrettanto vero però che negli anni scorsi in Molise era presente un discreto numero di specialisti che oggi rappresentano il vento di altri ospedali”.

Cosa sia accaduto lo sintetizza così: “Conti alla mano, da noi negli ultimi anni si è verificata una vera e propria diaspora: la nostra regione è tra le meno attrattive in italia. Non è un caso se alcune procedure concorsuali siano andate deserte. Mi auguro che le attenzioni nell’immediato futuro siano indirizzate su procedure che consentano l’assunzione di giovani professionisti già formati”.

Un suggerimento che tuttavia finora non sembra aver convinto il commissario straordinario Giustini nè i vertici della Asrem che interpretano questa come una soluzione più a lungo termine e dotata di una risposta poco efficace rispetto alla problematica, urgentissima, di reclutare medici nei nosocomi della regione.