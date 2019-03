Dal fiocco per le nascite allo sport: la ‘lotta’ agli stereotipi di genere inizia dalle scuole

Dal fiocco per le nascite, rosa o azzurro a seconda del sesso del neonato, allo sport per i bambini: calcio per i maschietti, pallavolo o danza per le femminucce. Il più delle volte non ce ne accorgiamo nemmeno ma siamo circondati da stereotipi di genere, con i quali categorizziamo le persone e ‘indirizziamo’ bambini e bambine sin dalla tenera età. Ed è proprio dai più piccoli che è partito il progetto ‘Pari comunicazioni’ delle associazioni Liberaluna onlus, Viva onlus e Incas in collaborazione con l’Assessorato alle Pari opportunità del Comune di Campobasso.

Il progetto è stato finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri all’interno dei progetti volti alla ‘Prevenzione e contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della convenzione di Istanbul della Presidenza del Consiglio dei Ministri’.

Sette le scuole coinvolte nell’iniziativa: l’istituto Mario Pagano, l’istituto tecnico ‘Marconi’, il ‘Pertini-Montini-Cuoco’, la ‘Jovine’, la ‘Colozza’, la ‘Montini’ e il liceo Scientifico Romita. Sensibilizzare gli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado coinvolgendo i docenti e le famiglie: questo l’obiettivo del progetto.

Al centro degli incontri la riflessione per superare modelli culturali arretrati, pregiudizi e stereotipi connessi al genere. “È stato un progetto fortemente voluto dall’Assessorato alle pari opportunità del Comune di Campobasso”, ha spiegato Mariagrazia La Selva, presidente di Liberaluna Onlus e componente della commissione Pari Opportunità della Regione Molise. “Abbiamo deciso di iniziare con le scuole materne e dunque con i bambini di 4-5 anni che hanno dimostrato di accogliere le nostre argomentazioni attraverso il gioco, il colore e i laboratori. In questo modo si comincia a fare prevenzione sulla violenza di genere”.