Corso di bocce, Cip Molise premia diciotto studenti dell’Istituto Colozza

Sono diciotto i giovani studenti delle scuole elementari e medie dell’Istituto Colozza di Campobasso che sono stati premiati dal Cip Molise. Questa mattina, giovedì 21 marzo, i ragazzi hanno partecipato ad un corso di bocce nella sede del bocciodromo comunale che si è trasformato in un piccolo torneo.

Il tutto si è svolto all’interno di un progetto, promosso dal Cip Molise che, da ormai 8 anni, viene condiviso con il plesso del capoluogo. L’obiettivo ultimo è quello di avvicinare il maggior numero di studenti alle attività non solo sportive ma anche paraolimpiche.

“Un modo per avvicinare gli alunni allo sport – ha spiegato il presidente del Cip Molise, Donatella Perrella – Il percorso abbraccia più discipline e tocca anche altre scuole del territorio. Gli studenti, nel corso degli anni, si sono lasciati coinvolgere e rapire dall’entusiasmo. Bisognerebbe solo lavorare di più sul proseguo delle attività intraprese, magari immaginando lo svolgimento delle stesse pure fuori l’ambiente scolastico. In questo caso l’appello è rivolto alle famiglie, affinché spronino i loro atleti in erba a continuare”.