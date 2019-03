Consiglio, la maggioranza si spacca sulle tasse. Ok all’istituzione del premio ‘Adriano Parente’

Il clima da campagna elettorale inizia a farsi sentire sempre di più all’interno della maggioranza di Palazzo San Giorgio. Questa mattina – 29 marzo – la coalizione che sostiene Antonio Battista si è spaccata sul voto relativo alle delibere sulle aliquote Imu (l’imposta sulla casa) e sulle tariffe della Tari, l’imposta sui rifiuti. Gli importi che i cittadini dovranno pagare restano invariati e per questo il consigliere comunale ex dem Pino Libertucci, che ha aderito a ‘Italia in Comune’, ha votato contro il Pd.

“Oggi nel corso del consiglio comunale – spiega – ho votato no alle delibere per le tariffe tari e le aliquote Imu in quanto non sono stati mantenuti gli impegni assunti di diminuire le tasse”.

L’assise consiliare inoltre ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato dal consigliere Alberto Tramontano e firmato anche dal collega della Lega Alessandro Pascale di dedicare un premio cittadino all’artista campobassano Adriano Parente scomparso poco tempo fa. “È necessario custodire e trasferire alle nuove generazioni l’eredità artistica e umana dell’artista Adriano Parente – le parole del consigliere Alberto Tramontano – anche attraverso azioni didattico-formative nelle scuole cittadine. La nostra comunità non può e non deve dimenticare chi ha rappresentato e rappresenta il fondamento della nostra memoria culturale”.

L’atto prevede l’istituzione di un premio cittadino annuale intitolato al colui che veniva definito il menestrello della canzone popolare campobassana e dedicato alla conoscenza, la promozione e alla diffusione delle tradizioni, della musica e del folklore di Campobasso e del Molise.

Inoltre durante il consiglio comunale sono state bocciate sia la mozione del MoVimento 5 Stelle sulla ricognizione nelle strade cittadine per la verifica e il ripristino del manto stradale a seguito del passaggio di sottoservizi sia quella dei consiglieri Pilone, Cancellario e Tramontano per realizzare uno studio di fattibilità per l’ampliamento del parcheggio dell’Istituto comprensivo Petrone.