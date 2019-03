Comune a confronto con l’on. Federico sul tema dell’erosione costiera

Confronto sul problema sempre più pressante dell’erosione costiera, quest’oggi 30 marzo, a Petacciato. Stamane alle 12 è infatti previsto incontro, prima in municipio e poi sul posto, fra i vertici del Comune e l’onorevole del Movimento Cinque Stelle Antonio Federico per portarlo a conoscenza del problema dell’erosione costiera che negli ultimi anni ha portato fenomeni importanti quali la ‘distruzione’ di un lido in legno realizzato al confine con Montenero, il ‘Cala d’or’, che non era protetto da alcuna fascia di frangiflutti. Ma anche la presenza sempre più costante e fastidiosa di pietre sul bagnasciuga, cosa che ha portato seri problemi nelle scorse estati ai bagnanti di Petacciato marina.

Del problema per altro era stato già interessato il presidente regionale Donato Toma, nonché l’assessore all’Ambiente Nicola Cavaliere e l’assessore ai Lavori pubblici Vincenzo Niro che più volte sono stati a Roma dai Ministeri di riferimento per reperire fondi utili alla risoluzione del problema.

“L’incontro di oggi ha lo scopo di sensibilizzare i nostri rappresentanti in Parlamento – ha fatto sapere Roberto Di Pardo, sindaco del paese – affinché si possano adoperare anch’essi a reperire fondi per poter agire nel più breve tempo possibile. Ringrazio l’onorevole Federico per aver accolto il nostro invito a vedere di persona qual è la situazione delle nostre spiagge”.