Alberto Tramontano potrebbe essere il candidato sindaco del centrodestra. La notizia irrompe come un fulmine a ciel sereno negli ambienti politici campobassani il giorno dopo la riunione del tavolo locale. Al termine del conclave al Rinascimento i rappresentanti locali della coalizione hanno indicato i primi tre nomi: Francesco Pilone, Corrado Di Niro e Francesco del Greco. Peccato che in quelle stesse ore a Roma veniva presa una decisione diversa.

Il vertice nazionale con Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, leader di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, si è riunito ieri per decidere le candidature alle Amministrative del 26 maggio. Tra i Comuni al voto, è noto, ci sono anche i due principali centri molisani: Campobasso e Termoli. Le tre principali forze politiche hanno raggiunto l’accordo sull’uomo su cui puntare nella sfida elettorale che andrà in scena nel capoluogo: si tratta di Alberto Tramontano, attualmente consigliere comunale di opposizione, ex assessore alla Provincia durante la legislatura targata De Matteis e candidato alle ultime Regionali. Lo scorso 22 aprile l’elezione in Consiglio regionale gli è sfuggita per un soffio.

Il nome del professore campobassano, eletto nel 2014 con il polo civico e poi passato nella Lega, è stato indicato da Matteo Salvini in persona e ha ricevuto l’ok pure di Berlusconi e della Meloni.

Nel centrodestra molisano i ragionamenti sulla candidatura di Tramontano inizieranno nelle prossime ore, quando i rappresentanti locali si incontreranno di nuovo. Tuttavia, secondo le voci che già iniziano a circolare negli ambienti politici, la notizia ha sparigliato le carte sul tavolo: infatti non tutti sarebbero propensi a sostenere il consigliere comunale nella corsa alla poltrona più alta di palazzo San Giorgio, soprattutto quelle forze che avevano deciso di puntare sull’imprenditore Corrado Di Niro. Le trattative sono aperte.