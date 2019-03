Cervellone al Cern, il fisico nucleare Buontempo in Molise: “Possiamo farci valere grazie alla cultura”

Una giornata all’insegna della scienza e dell’apprendimento. Con un relatore d’eccellenza come Salvatore Buontempo, ingegnere molisano, fisico nucleare al Cern di Ginevra.

Un incontro di altissima levatura formativa quello vissuto dagli studenti del liceo “Galanti” di Campobasso, che questa mattina (30 marzo) hanno incontrato l’illustre scienziato nell’auditorium dell’ex Gil nell’ambito dell’iniziativa “LiveStem”.

L’introduzione al seminario è stata curata dal dirigente Anna Di Monaco: “Buontempo, oltre all’altissimo valore professionale, ha avuto il merito di aver fondato insieme ad altri due amici un’associazione, “EfferveScienze”, per la divulgazione della conoscenza scientifica. La cultura scientifica – ha commentato la dirigente, con un pizzico di commozione – è un impegno che richiede fatica, ma non c’è gioia più grande dell’apprendere e del conoscere: elementi che generano entusiasmo, voglia di fare e che ci spingono a condividere il sapere con gli altri. Perché è questo il senso della scienza e spero sia anche quello della vita di voi ragazzi”.

E proprio dal lavoro e dalle iniziative di “EfferveScienze” che parte il seminario di Buontempo: “L’associazione è nata per fare divulgazione sul nostro territorio; non solo in quello matesino e nell’area di Bojano, ma nel Molise intero. Il nostro logo è la sputacchina, tecnicamente philaenusc spumarius, un animale che quando si trova in difficoltà produce una schiuma per proteggersi. E noi vogliamo creare una protezione per i nostri giovani, da possibili predatori e favorire la fioritura e crescita dei loro talenti”.

Tanti gli eventi organizzati sin qui dall’associazione: il primo a dicembre 2018, con due seminari (“Incontri ravvicinati con gli insetti” e “Assaggi di fisica delle particelle”), poi date anche a febbraio, con le lectio su “Dalla biomeccanica alla meccano-biologia” e “Come fanno le strutture a resistere a noi e ai terremoti”. E ad aprile “EfferveScienze” sbarcherà anche a Campobasso, il 6 aprile, con la

“Fisica nelle favole”, in programma nei locali della libreria Mondadori.

Fiero delle proprie radici molisane, Buontempo ha spiegato ai ragazzi il valore della conoscenza scientifica e dello studio, come sentiero e fondamento di una realizzazione umana e professionale: “Sono nato a Bojano, ho frequentato il liceo a Bojano – ha spiegato il fisico nucleare – prima di studiare Ingegneria elettronica a Napoli e di giungere poi al Cern, con vari ruoli. Ogni volta che torno in Molise provo un sentimento speciale. Spesso noi italiani, e noi meridionali in particolare, tendiamo a autoflagellarci: ma non è corretto, quello in cui sono riuscito io può riuscire anche a voi”.

Sul Cern di Ginevra: “Si operano ricerca e sviluppo, ma soprattutto si abbattono le barriere, di ogni tipo: in mensa gli uscieri possono trovarsi a sedere tranquillamente accanto a premi Nobel. Non ci sono pregiudizi: i colleghi si vedono come colleghi, semplicemente”.

L’iniziativa in questione rappresenta una tappa propedeutica al viaggio di istruzione delle classi quarte del liceo, che faranno appunto visita al CERN di Ginevra e, ma è inoltre legata alle attività svolte dalla scuola nell’ambito dell’offerta formativa per promuovere fra i giovani la conoscenza del patrimonio scientifico e tecnologico di cui l’uomo dispone.