Cede il vetrocemento: pericolo buche sul marciapiede di via Roma

Se Campobasso fosse una città con un sistema stradale degno di tal nome, la circostanza susciterebbe un certo clamore. Invece, l’incuria e la trascuratezza, le criticità ormai ataviche con cui quotidianamente pedoni e automobilisti si misurano, sembrano ormai essersi “istituzionalizzate”, come metabolizzate dalla realtà – civica e politica- del capoluogo. A tal punto da non generare più sdegno, ma indifferenza. Una colpevole indifferenza.

E così, accade che persino in pieno centro, in via Roma – tra gli spicchi nevralgici del traffico veicolare e “sentiero” battutissimo da i cittadini praticamente a ogni ora del giorno – possa aprirsi sul marciapiede un buco più grande di un’arancia, senza che i riflettori di attenzioni particolari e solerzia operativa si accendano.

A generare la rottura, con ogni probabilità, il cedimento di una porzione del blocco in vetrocemento che compone il passaggio, a due passi dalla “piazzetta” e nelle immediate vicinanze di uffici, enti e altre strutture pubbliche.

Una posizione delicata, soprattutto perché la zona è percorsa da utenti di tutte le età, tra i quali anziani e bambini; nei paraggi, infatti, ci sono numerosi istituti scolastici e buona parte dei giovani studenti fruiscono proprio di quel tratto praticamente tutti i giorni.

La buca, al momento, non è ancora stata segnalata da transenne o nastri: l’augurio è che si provveda in tempi brevi quanto meno ad una delimitazione dell’area interessata, a tutela dell’incolumità dei cittadini.

