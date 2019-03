Era da poco sceso dal treno proveniente da Foggia, dove lavora come capotreno, per la consueta sosta nella stazione di Termoli dove centinaia di passeggeri scendono ed altrettanti salgono, quando ha incrociato un cane che gli è saltato addosso e lo ha graffiato.

È successo tutto in una manciata di secondi nel primo pomeriggio di oggi, martedì 26 marzo, attorno alle 16.20. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti non si tratterebbe di un’aggressione vera e propria: il cane, al guinzaglio, era accompagnato alla sua padrona quando ha fatto un balzo verso il capotreno, graffiandolo con le unghie.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che hanno provveduto a curare le ferite inferte dal cane direttamente in stazione. Da un’indagine è risultato che l’animale era in regola con la profilassi veterinaria ed in possesso del microchip identificativo obbligatorio per legge.

Lo spavento è stato molto forte, ma senza conseguenze gravi per nessuno dei protagonisti. I disagi maggiori li hanno sofferti i passeggeri del treno che ha subito qualche minuto di ritardo, il tempo necessario per permettere ai sanitari di disinfettare i graffi, prima di rimettersi in marcia.