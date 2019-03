Botte, calci e pugni alla compagna dalla quale era stato allontanato: 50enne finisce in carcere

Soltanto ieri pomeriggio l’ennesima tavola rotonda per sensibilizzare l’opinione pubblica al “no” alla violenza di genere. Oggi pomeriggio – 30 marzo – invece si sono aperto le porte del carcere di Campobasso per un nuovo caso di violenza.

In cella è finito un uomo di 50 anni del capoluogo (M. I.) arrestato dagli agenti della squadra mobile per lesioni, maltrattamenti e stalking a carico della compagna , sua coetanea. Il 50enne era già stato raggiunto precedentemente da un provvedimento di allontanamento dalla donna proprio per i suoi comportamenti aggressivi nei confronti della stessa. Divieto che ha puntualmente violato aggredendo la fisicamente e sottoponendo la a prevaricazioni di ogni genere.

Qualche giorno fa l’episodio che ha fatto traboccare la goccia dal vaso. L’uomo ha aggredito fisicamente la compagna in pieno centro storico, le urla non sono passate inosservate. Ma quello che è accaduto era soltanto l’ennesimo episodio di botte, calci, pugni, che vittima era costretta a subire nonostante le disposizioni dell’autorità giudiziaria. Sul posto è stata chiamata ad intervenire una pattuglia della polizia che ha quindi relazionato sull’accaduto e oggi pomeriggio su disposizione della Procura, la squadra mobile ha prelevato il cinquantenne dalla sua abitazione e lo ha trasferito nel carcere di via Cavour. L’interrogatorio di convalida e contestualmente di garanzia dovrebbe essere fissato per la prossima settimana.

CR