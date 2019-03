Bollettini sbagliati e sistema in tilt: caos alle Poste per pagare le fatture dell’acqua

Almeno un’ora di attesa. Per poi sentirsi dire allo sportello: “Mi dispiace, questa mattina ci sono problemi per pagare le bollette dell’acqua”. Giornata di caos in alcuni uffici postali di Campobasso presi d’assalto dai contribuenti: oggi – 30 marzo – è il penultimo giorno utile per pagare le fatture inviate in prossimità della scadenza dalla Ica/Creset, la società che si occupa del servizio per conto del Comune.

Molti, per non dover chiedere permessi sul luogo di lavoro, hanno approfittato della giornata pre-festiva per liquidare la rata e si sono messi pazientemente in coda. Fatture e soldi in mano.

Poi la brutta sorpresa: “Il ‘bollettino’ non passa, il sistema dice che bisogna rivolgersi alla pubblica amministrazione e dunque allo Ufficio idrico del Comune”. E dunque bisognerà recarsi in via Cavour, affrontare altre file e infine sperare di poter saldare il conto.

Di chi è colpa? Del sistema delle Poste o della Ica/Creset che forse ha inviato i bollettini sbagliati (come è successo in altre occasioni?). Non si sa. Di certo, per i cittadini che sconsolati e arrabbiati hanno dovuto fare dietrofront si è consumata l’ennesima beffa. “Ma è possibile che ogni volta ci sono problemi? Ma perchè dobbiamo pagare un servizio che non funziona? Lunedì dovrò prendere un’ora di permesso dal lavoro – si sfoga il signor Mario che ha contattato la nostra redazione – per pagare le bollette. Ma vi sembra normale?”. No, non è normale. Anche perchè poi non tutte le persone di una certa età hanno dimestichezza con il pagamento on line, possibilità a dire il vero pure concessa dal Municipio attraverso il sistema PagoPa. Sistema che però fa lievitare i costi per il contribuente che per l’operazione sborsa 2,50 euro in più.

Fra l’altro non è stata nemmeno l’unica: quest’anno con il nuovo sistema sono stati inviati i bollettini per ogni contatore, con un aggravio di costi sulle tasche dell’utente che ha dovuto pagare 1,50 euro in più per ogni fattura.