Biglietti più costosi per la partita tra Lupi e Cesena: in curva si pagherà 15 euro

Sarà pure una partita amarcord, tra le due formazioni più blasonate del girone F del campionato di serie D: Campobasso e Cesena si sfideranno domenica 31 marzo alle ore 15 allo stadio di contrada Selvapiana. E’ una delle gare più attese dell’anno dal momento che la squadra di Bagatti e quella romagnola si erano incontrate l’ultima volta circa 30 anni fa, ossia in serie B. Per questo la società guidata dal presidente Nicola Circelli aveva già preannunciato, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede, che avrebbe organizzato la giornata rossoblù: tutti insomma, abbonati inclusi, avrebbero pagato il biglietto.

E questo pomeriggio – 26 marzo – la società ha comunicato il costo dei tagliandi che ha deciso di ritoccare un po’: in pratica, si pagherà un po’ di più.

Ecco i prezzi nel dettaglio: Curva nord 15 euro, Tribuna laterale 25 euro, Tribuna centrale 30 euro, Curva sud (ospiti) 15 euro.

Inoltre, informano dal club rossoblù, “sono previste riduzioni per le donne e gli under 16, tali categorie potranno acquistare il tagliando al costo di 10 euro indipendentemente dal settore scelto. L’ingresso è gratuito per i bambini al di sotto degli 8 anni”.

Il rincaro del costo del biglietto probabilmente non piacerà ai tifosi, già insoddisfatti per l’andamento altalenante dell’undici guidato da mister Bagatti. Ora si rischia di provocare l’effetto opposto a quello sperato: invece di riempirlo, lo stadio potrebbe essere semi-vuoto. Del resto, negli ultimi anni, l’afflusso di persone a Selvapiana è stato maggiore quando i tagliandi avevano un costo popolare di 5 euro. Per non dimenticare il biglietto a 1 euro che decise la società un paio di anni fa, quando al timone c’era il duo Perrucci-Aliberti.