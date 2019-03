Il panico, all’improvviso. Brutta disavventura, questa mattina (29 marzo), per gli utenti del servizio bus urbano. Roma? No Campobasso.

Attorno all’ora di pranzo, infatti, mentre si trovavano nei pressi di via Liguria, la parte posteriore del mezzo della Seac su cui viaggiavano è stato avvolto dalle fiamme proprio all’altezza della fermata.

Una volta arrestata la corsa dell’autobus, i passeggeri hanno potuto mettersi in salvo rifugiandosi in strada, mentre l’autista ha preso l’estintore di cui è dotato il pullman e ha iniziato a spegnere il rogo. Poi sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo riportando la situazione alla normalità.

Se non ci sono stati feriti, è stato anche grazie alla prontezza con cui l’autista ha lanciato l’allarme e invitato i passeggeri (pochi, a dire la verità) a scendere immediatamente dall’autobus. Gli uomini del 115 inoltre hanno provveduto a effettuare i rilievi per capire le effettive cause dello spiacevole incidente, che sembra dovuto ad una perdita di gasolio.

Una disavventura che arriva qualche mese dopo un evento simile, accaduto però in uno “scenario” diverso da quello cittadino: lo scorso novembre, infatti, un altro pullman era andato a fuoco sulla Ss 87, tra Larino e Casacalenda. Anche in quel caso, per fortuna, l’incidente si era risolto senza gravi conseguenze.

Tuttavia, l’episodio di questa mattina a Campobasso ha ricordato quanto sia obsoleta la maggior parte dei veicoli con cui viene effettuato il servizio di trasporto urbano ed extraurbano in tutto il Molise. La Regione, dopo la firma della convenzione con il Ministero, ha avviato il nuovo piano che prevede anche la sostituzione degli autobus più usurati. Invece nel capoluogo il bando di gara del Comune è naufragato, ma tra le priorità della nuova amministrazione ci dovrà essere necessariamente la mobilità cittadina e il trasporto urbano in particolare, da 50 anni affidato alla concessionaria Seac.