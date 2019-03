Nuova assemblea pubblica per comitati, associazioni e gruppi in difesa dell’ambiente. Appuntamento per mercoledì 27 marzo a Termoli nei locali della Parrocchia del Sacro Cuore, alle ore 17,30. A convocare l’assemblea Trivelle Zero Molise, I Discoli del Sinarca e No Hub del Gas

“Dopo il successo della grande manifestazione a Roma per il clima e contro le grandi opere inutili e dannose, che ha visto una massiccia partecipazione dei comitati del centro e sud Italia riunitisi a Termoli il 2 febbraio scorso, ripartiamo dai nostri territori per parlare insieme di tutte le vertenze ambientali regionali”.

“Chiamiamo quindi a raccolta le associazioni e i gruppi che in Molise lottano per difendere salute e ambiente, in nome del diritto a decidere su ciò che invece viene imposto alla nostra terra: gasdotti, stoccaggi gas, trivelle, tunnel e speculazioni edilizie, privatizzazione dell’acqua, impianti inquinanti e tossici, traffico pesante che soffoca la vita”.

L’intento dell’assemblea è di “collegare le varie emergenze territoriali per poter lavorare insieme, superando le distanze e la frammentazione che spesso impediscono di essere incisivi nelle rivendicazioni, e organizzando azioni comuni”.

“Il 23 marzo a Roma è stato detto chiaramente che lottare per il proprio territorio non significa difendere il cortiletto di casa, ma lottare per il pianeta: il nostro cortile è il mondo, e solo facendo rete e collegandoci con gli altri potremo sperare di salvare questa nostra terra violentata e venduta. Partiamo dal Molise per proporre nuove politiche energetiche, nuove produzioni agricole e industriali sostenibili, nuove scelte rispettose della volontà dei cittadini”.